Il padre di Andrea Papi: «Non uccidete l'orsa JJ4: le vendette simboliche non ci interessano»

Secondo l'uomo, «la colpa della tragedia non può essere circoscritta a un'orsa. Ucciderla non significa fare giustizia. Le istituzioni non hanno fatto niente per spiegare alla gente come comportarsi con gli orsi»

