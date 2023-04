Il nuovo regolamento UE per ridurre il consumo dei dispositivi in stand-by (Di giovedì 20 aprile 2023) Le leggi sono fatte essere aggiornate, al passo con i tempi. E così la Commissione Europea ha deciso di proporre un nuovo regolamento UE che ha un obiettivo: ridurre l’impatto ambientale (in termini di consumo e, quindi, di produzione di anidride carbonica) provocato da dispositivi elettronici ed elettrodomestici. In particolare, è stata regolamentata la modalità stand-by. Si tratta di paletti che non ricadranno sulle teste dei cittadini del Vecchio Continente. Saranno, infatti, le aziende produttrici a dover rimodulare la propria linea di produzione e adottare i nuovi standard. LEGGI ANCHE > Quanta CO2 produce uno smartphone? Il report sulla “Digital Green Evolution” Il nuovo regolamento UE è stato pubblicato il 17 aprile 2023 e le ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 aprile 2023) Le leggi sono fatte essere aggiornate, al passo con i tempi. E così la Commissione Europea ha deciso di proporre unUE che ha un obiettivo:l’impatto ambientale (in termini die, quindi, di produzione di anidride carbonica) provocato daelettronici ed elettrodomestici. In particolare, è stata regolamentata la modalità-by. Si tratta di paletti che non ricadranno sulle teste dei cittadini del Vecchio Continente. Saranno, infatti, le aziende produttrici a dover rimodulare la propria linea di produzione e adottare i nuoviard. LEGGI ANCHE > Quanta CO2 produce uno smartphone? Il report sulla “Digital Green Evolution” IlUE è stato pubblicato il 17 aprile 2023 e le ...

