Il nuovo reato anti scafisti e la stretta alla protezione speciale dei migranti (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Senato ha approvato il decreto migranti, il cosiddetto decreto "Cutro" nato all'indomani del tragico naufragio davanti alle coste di... Leggi su europa.today (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Senato ha approvato il decreto migr, il cosiddetto decreto "Cutro" nato all'indomani del tragico naufragio davalle coste di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il governo #Meloni vuole approvare un disegno di legge sulla giustizia che preveda l’abolizione dell’abuso d’uffici… - matteosalvinimi : Mentre la sinistra e certi giornali hanno avuto il coraggio di dire che i colpevoli non sono gli scafisti (poverini… - AngeloCiocca : ? Approvato nuovo reato anti-scafisti: pene da 20 a 30 anni per i trafficanti di morte. Avanti così. - Daviderel4 : RT @Patty66509580: Ovvio con i condannati che ha nel partito! Il governo #Meloni vuole approvare un disegno di legge sulla giustizia che p… - IlCastiga : RT @sole24ore: Dl migranti: il Senato approva gli emendamenti del governo, ok a nuovo reato anti scafisti -