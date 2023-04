Il no di Mario Draghi alla guida della Nato: ora l’Italia vuole Cavo Dragone (Di giovedì 20 aprile 2023) l’Italia voleva presentare Mario Draghi come candidato alla guida della Nato. Ma l’ex premier ha detto no. E ora alla carica di presidente del Nato Military Committee aspira il Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone. A parlarne è Repubblica, che racconta anche l’intervento di Cavo Dragone all’Atlantic Council a Washington: «L’obiettivo strategico di Putin era dimostrare, per la seconda volta in pochi mesi dopo l’Afghanistan, che la Nato non funziona. Ha fallito. L’Alleanza è più forte e affidabile di prima e, proprio a causa della sua mossa, ora abbiamo due nuovi membri, uno ai confini con la ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023)voleva presentarecome candidato. Ma l’ex premier ha detto no. E oracarica di presidente delMilitary Committee aspira il Capo di Stato MaggioreDifesa Giuseppe. A parlarne è Repubblica, che racconta anche l’intervento diall’Atlantic Council a Washington: «L’obiettivo strategico di Putin era dimostrare, per la seconda volta in pochi mesi dopo l’Afghanistan, che lanon funziona. Ha fallito. L’Alleanza è più forte e affidabile di prima e, proprio a causasua mossa, ora abbiamo due nuovi membri, uno ai confini con la ...

