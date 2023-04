Il no di Mario Draghi alla guida della Nato apre la strada all’ammiraglio Cavo Dragone (Di giovedì 20 aprile 2023) Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, sarà candidato alla carica di presidente del Nato Military Committee. L’Italia puntava a presentare Mario Draghi come segretario generale, sicura che avrebbe vinto senza problemi. L’ex premier però non ha voluto, come spiega Repubblica, e quindi è emersa questa nuova idea. Perciò tra qualche mese l’ammiraglio potrebbe diventare il consigliere militare del leader politico dell’Alleanza. Cavo Dragone in queste ore è a Washington, prima di andare a Ramstein per la riunione del gruppo che assiste Kyjiv. Ieri è intervenuto a un forum dell’Atlantic Council, sottolineando che «l’obiettivo strategico di Putin era dimostrare, per la seconda volta in pochi mesi dopo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 aprile 2023) Giuseppe, capo di Stato MaggioreDifesa italiana, sarà candidatocarica di presidente delMilitary Committee. L’Italia puntava a presentarecome segretario generale, sicura che avrebbe vinto senza problemi. L’ex premier però non ha voluto, come spiega Repubblica, e quindi è emersa questa nuova idea. Perciò tra qualche mese l’ammiraglio potrebbe diventare il consigliere militare del leader politico dell’Alleanza.in queste ore è a Washington, prima di andare a Ramstein per la riunione del gruppo che assiste Kyjiv. Ieri è intervenuto a un forum dell’Atlantic Council, sottolineando che «l’obiettivo strategico di Putin era dimostrare, per la seconda volta in pochi mesi dopo ...

