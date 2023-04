Il Napoli non riscatterà Ndombele, farà ritorno al Tottenham (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli ha deciso, niente riscatto per Ndombele Il Napoli avrebbe deciso di non riscattare Tanguy Ndombele dal Tottenham, che di conseguenza a fine stagione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilha deciso, niente riscatto perIlavrebbe deciso di non riscattare Tanguydal, che di conseguenza a fine stagione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

