Il Napoli non ha saputo gestire l’incomprensibile clima di tensione misto alla festa scudetto (Libero) (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli è uscito dalla Champions League perché è arrivato a giocare i quarti di finale nel momento peggiore della stagione, scrive Claudio Savelli su Libero. La squadra di Spalletti non si è gestita e non ha gestito nemmeno il clima creatosi attorno al Napoli. “La squadra di Spalletti, quindi, non ha gestito il proprio ritmo per arrivare fresca all’incontro: ha rallentato a prescindere, perché per il resto della stagione ha corso a ritmi insostenibili per tutti. E correre costa fatica, anche quando vinci sempre”. Delle ultime 9 gare, il Napoli ne ha vinte meno della metà. Ha perso due volte contro il Milan e una contro la Lazio e per due volte ha perso al Maradona. Il clima di tensione misto a festa era già difficile ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilè uscito dChampions League perché è arrivato a giocare i quarti di finale nel momento peggiore della stagione, scrive Claudio Savelli su. La squadra di Spalletti non si è gestita e non ha gestito nemmeno ilcreatosi attorno al. “La squadra di Spalletti, quindi, non ha gestito il proprio ritmo per arrivare fresca all’incontro: ha rallentato a prescindere, perché per il resto della stagione ha corso a ritmi insostenibili per tutti. E correre costa fatica, anche quando vinci sempre”. Delle ultime 9 gare, ilne ha vinte meno della metà. Ha perso due volte contro il Milan e una contro la Lazio e per due volte ha perso al Maradona. Ildiera già difficile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun par… - CorSport : Un errore grosso e grave lo commette l'arbitro polacco Marciniak durante la partita di Champions tra Napoli e Milan… - pisto_gol : Non si può dire che gli arbitri designati da #Rosetti per Milan-Napoli abbiano fatto bella figura: #Kovacs è stato… - Radedrugi : RT @Poesiaitalia: “Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun paragone,… - Peppearia : RT @Spazio_Napoli: Tutta la delusione di Luciano #Spalletti dopo l’eliminazione del #Napoli in #ChampionsLeague ?? Il tecnico azzurro racc… -