Il Napoli e Napoli hanno allestito un clima tossico, il Milan ha lavorato sulle motivazioni (Il Giornale) (Di giovedì 20 aprile 2023) Riccardo Signori torna sulla partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan al Maradona, con l’eliminazione del Napoli dalla competizione europea. Si tratta di una differenza di Dna, di esperienza rispetto ai grandi palcoscenici, scrive, quello che Adriano Galliani “battezzò “habitat naturale” del Milan, documentato dalle 7 Champions collezionate e dalle finali disputate (11). Col passare degli anni (addirittura 16 sono trascorsi dalla precedente semifinale datata 2007), delle epoche calcistiche (dagli “invincibili” di Sacchi ai “meravigliosi” di Ancelotti) e il ricambio generazionale (gli olandesi Gullit e Van Basten cedettero il passo alla strana coppia slava Boban-Savicevic, poi arrivarono Kakà, Seedorf e Sheva), il Milan ha sempre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Riccardo Signori torna sulla partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League traal Maradona, con l’eliminazione deldalla competizione europea. Si tratta di una differenza di Dna, di esperienza rispetto ai grandi palcoscenici, scrive, quello che Adriano Galliani “battezzò “habitat naturale” del, documentato dalle 7 Champions collezionate e dalle finali disputate (11). Col passare degli anni (addirittura 16 sono trascorsi dalla precedente semifinale datata 2007), delle epoche calcistiche (dagli “invincibili” di Sacchi ai “meravigliosi” di Ancelotti) e il ricambio generazionale (gli olandesi Gullit e Van Basten cedettero il passo alla strana coppia slava Boban-Savicevic, poi arrivarono Kakà, Seedorf e Sheva), ilha sempre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Juve-Napoli, il primo anello della Tribuna Sud sarà regolarmente aperto. - Poesiaitalia : “Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun par… - GiovaAlbanese : La #Juventus ha vinto il ricorso per impugnare la squalifica della curva sud per un turno casalingo: domenica contr… - tech_fort : @Spazio_Napoli Ma cos'è sta merda. Kvara è stato tra i migliori in campo. - rio_vela : @AndreCardi Verona-Bologna 0-1 Salernitana-Sassuolo 1-1 Lazio-Torino 2-0 Sampdoria-Spezia 0-0 Empoli-Inter 2-2 Monz… -