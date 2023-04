Il missile supersonico dei russi spaventa la Nato | l' ultima esercitazione | GUARDA

(Di giovedì 20 aprile 2023) Esercitazioni militari navali russe nel mare di Okhotsk: lo documenta un video rilasciato dal ministero della Difesa russo che mostra una nave R-298 lanciare in mare unda crociera Moskit. L'attacco missilistico è stato simulato contro una finta nave da guerra nemica e l'obiettivo è stato colpito. Il Moskit, il cui nome in codiceè SS-N-22 Sunburn, è unda crociera anti-navecon capacità di testate convenzionali e nucleari.

Per la precisione, di un missile anti nave della fine della Guerra Fredda, realizzato dalla Raduga Design Bureau, e sviluppato per armare cacciatorpediniere e corvette con missili con i ...

