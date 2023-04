' Il mio fidanzato ha un tumore al cervello | l' ho lasciato perché rovinava la mia salute mentale'

(Di giovedì 20 aprile 2023) Danielle Epstein , 32enne, si sta allenando per la maratona di Londra e avrà una motivazione speciale: lo farà per il suo ex, che ha ammesso di avernon riusciva a sostenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideNardi17 : Lei parte lunedì e va via da Verona due giorni prima . Cioè boh sarò strano io ma gli ultimi giorni vorrei stare co… - giumbolina : All'ennesima frase romantica io rispondo sempre con un velo di cinismo e il mio fidanzato esordisce con ' è proprio… - flyyy347 : #prelemi i fan sono i primi cretini, scusate ma se il mio fidanzato appoggia il suo pene sul culo di un altra e in… - givenshero : RT @givenshero: guardate quanto è bello il mio fidanzato- - Aronoeleeeee : Che ci sia il tradimento effettivo o no, ma se vedo un video del genere del mio fidanzato può stare pur tranquillo… -

Danielle Epstein , 32enne, si sta allenando per la maratona di Londra e avrà una motivazione speciale: lo farà per il suo ex, che ha ammesso di aver lasciato perché non riusciva a sostenere la sua lotta contro un tumore . La storia è raccontata dai media britannici, tra cui il Daily Mail . Danielle e Jelle Fresen ...... finalmente nei giorni scorsi è riuscita ad arrivare a Los Angeles per essere con, ... Anzi, una volta mi sono fatta male:fratello me lo ha tirato, sono caduta sul letto di mia sorella e ...La donna si era trasferita nel Salernitano per vivere con il, Alessandro Vacchiano, poi ... "Deve fare la stessa fine difratello" , ripeteva spesso la cognata. La situazione di disagio ...

“Il mio fidanzato mi ha tradito in un periodo già difficile per me: sono finita in ospedale con la… Il Fatto Quotidiano

In un'intervista Oriana Marzoli ha parlato del rapporto con Daniele Dal Moro e dei suoi progetti di lavoro futuri ...Da suora a cantante per poi diventare la nuova protagonista dell'Isola dei famosi. Conosciuta come Suor Cristina, oggi il suo nome è semplicemente Cristina Scuccia. L'abbandono ...