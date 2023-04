Il ministro Pichetto: «Uccidere l’orsa non ridarà la vita al giovane runner, ma c’è un problema…» (Di giovedì 20 aprile 2023) «Da ministro posso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico dell’Ispra, delegata a questa funzione. Parere che contempla tra le misure possibili, in situazioni di estremo pericolo, anche la soppressione degli animali». Lo afferma in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. «La procedura prevede infatti che il Ministero sia chiamato in causa esclusivamente al fine di fornire, appunto attraverso l’Ispra, un parere consultivo e non vincolante. Ma la decisione finale spetta – correttamente – alle autorità locali, nel caso specifico al Presidente della Provincia. Detto questo, è chiaro che la soppressione dell’orsa non può essere una vendetta. Ucciderla non ridarà la vita al ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) «Daposso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico dell’Ispra, delegata a questa funzione. Parere che contempla tra le misure possibili, in situazioni di estremo pericolo, anche la soppressione degli animali». Lo afferma in una nota ildell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto. «La procedura prevede infatti che il Ministero sia chiamato in causa esclusivamente al fine di fornire, appunto attraverso l’Ispra, un parere consultivo e non vincolante. Ma la decisione finale spetta – correttamente – alle autorità locali, nel caso specifico al Presidente della Provincia. Detto questo, è chiaro che la soppressione delnon può essere una vendetta. Ucciderla nonlaal ...

