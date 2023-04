Il giullare che scopre i prodotti per il ciclo e la birra come essenza delle questioni di genere

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 aprile 2023) Quando Joe Biden riceve Dylan Mulvaney, l’ottobre scorso, gli osservatori italiani si dividono in tre categorie. La maggioranza, che non se ne accorge. Una minoranza, che pensa: ma sei scemo? E un’altra minoranza che pensa: beh, è parte del pacchetto per cui Biden resterà nella storiail presidente che ha incoraggiato una psicosi collettiva. Joe Biden è quello che,primo atto della sua presidenza, ha disposto che i ragazzini col pisello che si percepiscono femmine possano accedere agli spogliatoi femminili. Ovvero: l’istituzionalizzazione della deriva psichiatrica per la quale essere femmina consiste in altro che non sia l’anatomia. Dylan Mulvaney è a quel punto al duecentesimo e qualcosa giorno del suo «days of being a girl» su TikTok (che sta a questo secoloil New Yorker stava a quello scorso): ogni giorno ci spiega ...