Il gilet disegnato da Bruno Munari ci farà venir voglia di indossarne uno (Di giovedì 20 aprile 2023) «La fantasia», diceva Bruno Munari «permette di pensare a qualcosa che prima non c’era, senza nessun limite». Un concetto che per il Maestro era qualcosa di completamente diverso dall'invenzione, «più pratica e senza problemi estetici», o la creatività «realizzabile in modo essenziale e globale». Quando Maurizio Corraini, editore con il quale il Maestro, ha pubblicato diversi dei suoi libri più famosi, - Alfabetiere, Cappuccetto Bianco, Le macchine di Bruno Munari - di pensare un espositore che potesse far vedere tutti i libri, Munari disegnaun gilet. Lo motiva così: «E' un oggetto fatto con tanti tipi di tessuti e con texture diverse, che ci ricorda che possiamo conoscere attraverso tutti i sensi, dalla vista al tatto.». Era il 1992. Sketch originale gilet ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 aprile 2023) «La fantasia», diceva«permette di pensare a qualcosa che prima non c’era, senza nessun limite». Un concetto che per il Maestro era qualcosa di completamente diverso dall'invenzione, «più pratica e senza problemi estetici», o la creatività «realizzabile in modo essenziale e globale». Quando Maurizio Corraini, editore con il quale il Maestro, ha pubblicato diversi dei suoi libri più famosi, - Alfabetiere, Cappuccetto Bianco, Le macchine di- di pensare un espositore che potesse far vedere tutti i libri,disegnaun. Lo motiva così: «E' un oggetto fatto con tanti tipi di tessuti e con texture diverse, che ci ricorda che possiamo conoscere attraverso tutti i sensi, dalla vista al tatto.». Era il 1992. Sketch originale...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larafacco_press : RT @CorrainiEd: Trent’anni fa il gilet disegnato da Bruno Munari per Corraini testimoniava lo spirito progettuale del grande artista e desi… - CorrainiEd : Trent’anni fa il gilet disegnato da Bruno Munari per Corraini testimoniava lo spirito progettuale del grande artist… - CorrainiEd : “Abbiamo chiesto a Munari di pensare un espositore che potesse far vedere tutti i libri. E invece lui ci ha disegna… -

Trecce face framing, l'hair trend primavera estate 2023 ... aggiungendo così un tocco esotico al suo outfit primaverile formato da una minigonna e da un gilet dallo sfondo azzurro pastello con delle ciliegie gialle sopra e un cardigan rosa con disegnato lo ... La nuova moda quiet luxury punta sulla semplicità (solo apparente) Primo tra tutti The Row , il marchio disegnato dalle gemelle Olsen , professioniste in materia di ... come ad esempio il cardigan , il dolcevita o il gilet . Per i capospalla si punta sui grandi ... Chiara Ferragni, il total look Benetton per il viaggio in Marocco ... nello stile del brand disegnato da Andrea Incontri. La trasferta esotica in Marocco vedi anche ... per indossare minigonna e gilet , un set dal fondo pastello con uno stuzzicante pattern ciliegie , ... ... aggiungendo così un tocco esotico al suo outfit primaverile formato da una minigonna e da undallo sfondo azzurro pastello con delle ciliegie gialle sopra e un cardigan rosa conlo ...Primo tra tutti The Row , il marchiodalle gemelle Olsen , professioniste in materia di ... come ad esempio il cardigan , il dolcevita o il. Per i capospalla si punta sui grandi ...... nello stile del brandda Andrea Incontri. La trasferta esotica in Marocco vedi anche ... per indossare minigonna e, un set dal fondo pastello con uno stuzzicante pattern ciliegie , ... Il gilet disegnato da Bruno Munari ci farà venir voglia di indossarne uno GQ Italia E il Salone del Mobile si fa la sua (vera) Libreria Il Salone del Mobile ha la sua Libreria. Non un bookshop, una Libreria. Sì qualche oggetto c’è, ma più cose che hanno a che fare con la stampa d’arte tipo serigrafie numerate di Enzo Mari e Bruno Muna ... Il Salone del Mobile ha la sua Libreria. Non un bookshop, una Libreria. Sì qualche oggetto c’è, ma più cose che hanno a che fare con la stampa d’arte tipo serigrafie numerate di Enzo Mari e Bruno Muna ...