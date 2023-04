Il “giallo” del satellite della Nasa in caduta libera contro la Terra: “Non è quello caduto a Kiev, è ancora in orbita” (Di giovedì 20 aprile 2023) Nessun satellite della Nasa è caduto sulla capitale ucraina Kiev: così ha detto all’agenzia di stampa Afp un portavoce dell’agenzia spaziale statunitense. Sorge quindi la domanda: che fine ha fatto la sonda Rhessi, data in caduta libera verso la Terra proprio oggi? ebbene, il portavoce della Nasa ha fatto sapere che “il rientro non è ancora avvenuto: Rhessi è ancora in orbita – ha spiegato -. La Nasa e il dipartimento della Difesa continuano a monitorare Rhessi. Nessun altro satellite della Nasa è rientrato nell’atmosfera oggi”. Per capire meglio la faccenda occorre però fare un passo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Nessunsulla capitale ucraina: così ha detto all’agenzia di stampa Afp un portavoce dell’agenzia spaziale statunitense. Sorge quindi la domanda: che fine ha fatto la sonda Rhessi, data inverso laproprio oggi? ebbene, il portavoceha fatto sapere che “il rientro non èavvenuto: Rhessi èin– ha spiegato -. Lae il dipartimentoDifesa continuano a monitorare Rhessi. Nessun altroè rientrato nell’atmosfera oggi”. Per capire meglio la faccenda occorre però fare un passo ...

