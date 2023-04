Il gas piatto a 40 euro al Megawattora, ai minimi pre guerra (Di giovedì 20 aprile 2023) Prezzo del gas sui 40 euro al Megawattora in apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa. I future sul metano si trovano ai minimi dei giorni precedenti alla guerra in Ucraina, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Prezzo del gas sui 40alin apertura del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa. I future sul metano si trovano aidei giorni precedenti allain Ucraina, con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il gas piatto a 40 euro al Megawattora, ai minimi pre guerra: Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa - ilsecoloxix : A fuoco a #RivaTrigoso la struttura dove viene cucinato il #Bagnun, piatto tipico ligure a base di acciughe. Le fia… - DiSascia : Io vorrei sapere che cosa fanno le associazioni consumatori per proteggere la povera gente dalle società distributr… - gas_lerner : @RastaRegola @StefanoR__ No, assolutamente. Amo mia moglie. Questa tra l'altro me l'ha pure letteralmente posta su… - gas_lerner : @Cloe__08 @4everAnnina Non l'ha mai detto ed ha cancellato tutto. Però dopo un minuto ha postato un piatto pieno di… -