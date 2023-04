Il futuro dell'intelligenza artificiale è già qui (Di giovedì 20 aprile 2023) Continuano a evolvere gli strumenti in grado di affiancare l’uomo, oppure di sostituirlo, in un numero sempre più alto di mansioni. Ma il processo non è fuori controllo, secondo Silvio Savarese, l’italiano già direttore del centro di ricerca sull’Ai dell’università americana di Stanford. Scrive le mail al posto di un impiegato, replicandone in modo credibile lo stile. Permette di usare programmi molto complessi senza toccare il mouse, semplicemente dialogando con il computer. Sa conversare in chat con i clienti, proporre loro offerte commerciali personalizzate, pensate su misura in base ai gusti di ognuno di loro. Si chiama Einstein Gpt e vuole essere geniale come il personaggio che omaggia: è una delle intelligenze artificiali più evolute tra quelle dedicate alle imprese. Non fa i compiti di scuola né inventa lettere d’amore, ma affianca le aziende ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) Continuano a evolvere gli strumenti in grado di affiancare l’uomo, oppure di sostituirlo, in un numero sempre più alto di mansioni. Ma il processo non è fuori controllo, secondo Silvio Savarese, l’italiano già direttore del centro di ricerca sull’Ai’università americana di Stanford. Scrive le mail al posto di un impiegato, replicandone in modo credibile lo stile. Permette di usare programmi molto complessi senza toccare il mouse, semplicemente dialogando con il computer. Sa conversare in chat con i clienti, proporre loro offerte commerciali personalizzate, pensate su misura in base ai gusti di ognuno di loro. Si chiama Einstein Gpt e vuole essere geniale come il personaggio che omaggia: è unae intelligenze artificiali più evolute tra quelle dedicate alle imprese. Non fa i compiti di scuola né inventa lettere d’amore, ma affianca le aziende ...

