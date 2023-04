Il disastro del Valencia: a un passo dalla Serie B (Di giovedì 20 aprile 2023) Gli occhi lucidi dei giocatori, contestati dai tifosi a fine partita, dicono più di mille parole. Così come l’immagine del pullman della squadra scortato dalla polizia all’uscita del Mestalla. Lo 0-2 contro il Siviglia dell’ultima partita sigilla una crisi senza fine per i “pipistrelli” Valenciani, impantanati al terzultimo posto in una Liga mai poco competitiva nei suoi piani bassi come quest’anno. La gestione del discusso imprenditore singaporiano Peter Lim sembra aver raggiunto ormai un punto di rottura, con l’ex presidente Juan “Paco” Roig alla finestra in attesa degli eventi. La sconfitta di domenica è stata addirittura la sedicesima in questo campionato, con la squadra ferma a 27 punti, tre meno dell’Almeria al momento salvo. Tre come gli allenatori che si sono avvicendati in questa stagione mesta. Gattuso ha rescisso a fine gennaio, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Gli occhi lucidi dei giocatori, contestati dai tifosi a fine partita, dicono più di mille parole. Così come l’immagine del pullman della squadra scortatopolizia all’uscita del Mestalla. Lo 0-2 contro il Siviglia dell’ultima partita sigilla una crisi senza fine per i “pipistrelli”ni, impantanati al terzultimo posto in una Liga mai poco competitiva nei suoi piani bassi come quest’anno. La gestione del discusso imprenditore singaporiano Peter Lim sembra aver raggiunto ormai un punto di rottura, con l’ex presidente Juan “Paco” Roig alla finestra in attesa degli eventi. La sconfitta di domenica è stata addirittura la sedicesima in questo campionato, con la squadra ferma a 27 punti, tre meno dell’Almeria al momento salvo. Tre come gli allenatori che si sono avvicendati in questa stagione mesta. Gattuso ha rescisso a fine gennaio, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Ricercatori danesi su European Journal of Clinical Investigation: lotti fallati di vaccino Pfizer dietro a 14.000 e… - MarianoGiustino : Ecco #Antakya dopo la rimozione delle macerie. Non è per il disastro del terremoto. È per la scellerata politica d… - napolista : Il disastro del Valencia: a un passo dalla Serie B Giocatori con gli occhi lucidi, i tifosi che contestano, il dis… - AsiaMesi : @solacomeabolo Già. Ora tra Alex Ricci e sta roba del musical si prevede il disastro - fefebaraonda : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; ' Dalle immagini delle telecamere e le indagini sul #deragliamento del treno merci a Firenze è emerso ch… -