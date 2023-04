Il derby Sinner-Musetti a Barcellona (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Si rinnova domani a Barcellona, una settimana dopo i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo, il derby italiano tra i nostri due migliori tennisti, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel Principato vinse facilmente l'altoatesino con un duplice 6-2. Stavolta, però, il pronostico sembra molto meno scontato visto che il n.1 d'Italia non passa un momento di grande forma fisica e ha mostrato dei cedimenti sia nella gara d'esordio al Barcelona Open vinta facilmente 6-2 6-4 con Diego Schwartzman che in quella odierna col giapponese Yoshihito Nishioka (vinta 6-1 4-6 6-3). Musetti, dal canto suo, dopo l'exploit di Montecarlo dove si è tolto lo sfizio di battere - quarto italiano di sempre tra i professionisti - sua maestà Novak Djokovic, sembra aver ritrovato stimoli e autostima. Oggi con il britannico ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Si rinnova domani a Barcellona, una settimana dopo i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo, ilitaliano tra i nostri due migliori tennisti, Jannike Lorenzo. Nel Principato vinse facilmente l'altoatesino con un duplice 6-2. Stavolta, però, il pronostico sembra molto meno scontato visto che il n.1 d'Italia non passa un momento di grande forma fisica e ha mostrato dei cedimenti sia nella gara d'esordio al Barcelona Open vinta facilmente 6-2 6-4 con Diego Schwartzman che in quella odierna col giapponese Yoshihito Nishioka (vinta 6-1 4-6 6-3)., dal canto suo, dopo l'exploit di Montecarlo dove si è tolto lo sfizio di battere - quarto italiano di sempre tra i professionisti - sua maestà Novak Djokovic, sembra aver ritrovato stimoli e autostima. Oggi con il britannico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : Lorenzooo ?? Dopo Monte-Carlo, sarà ancora derby ???? #Musetti ?? #Sinner per un posto in SF! Stop per Sonego agli ot… - angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - EddieeIdk : RT @lorenzofares: Ma sì, facciamoci un altro #Musinner! ???? Lorenzo #Musetti ???? rimonta Cameron Norrie ???? 36 64 61 e vola ai QF dell' #ATPB… - infoitsport : Atp Barcellona 2023: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 21 aprile con derby Sinner -