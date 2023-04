Il derby in Champions Legaue che si svolgerà con la doppia sfida del 10 e del 16 maggio, decreterà quale club milanese si giocherà la finale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il confronto tra le due squadre assume anche un'importanza economica, fra l’assegno Uefa e gli incassi del botteghino è un affare da oltre 25 milioni di euro Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 20 aprile 2023) Il confronto tra le due squadre assume anche un'importanza economica, fra l’assegno Uefa e gli incassi del botteghino è un affare da oltre 25 milioni di euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Zhang: 'Significa molto per me. Abbiamo iniziato con giocatori che non avevano vinto niente, con zero esperienza i… - gippu1 : Solo una squadra era riuscita a prevalere in un derby di Champions partendo da un distacco più ampio del -22 del… - FBiasin : Tra meno di 24 ore l’#Inter si gioca: - La qualificazione alla semifinale di Champions League. - La possibilità di… - 90Valla : RT @MilanNewsit: Champions League, andata e ritorno del derby di Milano in chiaro: il motivo - 7giorni : ????? Il derby in Champions Legaue che si svolgerà con la doppia sfida del 10 e del 16 maggio, decreterà quale club m… -