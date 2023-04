Il decreto sul Pnrr è legge (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Via libera definitivo della Camera al decreto Pnrr. I voti a favore sono 171, i contrari 112 e 14 gli astenuti. Il decreto, già approvato dal Senato e ora licenziato da Montecitorio senza modifiche, viene convertito in legge. Hanno votato a favore del dl Pnrr le forze di maggioranza, mentre le opposizioni, ad eccezione del Terzo polo che si è astenuto, hanno votato contro. Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Via libera definitivo della Camera al. I voti a favore sono 171, i contrari 112 e 14 gli astenuti. Il, già approvato dal Senato e ora licenziato da Montecitorio senza modifiche, viene convertito in. Hanno votato a favore del dlle forze di maggioranza, mentre le opposizioni, ad eccezione del Terzo polo che si è astenuto, hanno votato contro.

" Azzeccatissima ". Vauro senza vergogna, plaude alla vignetta choc del Fatto " Dopo il decreto anti rave e il decreto emergenza migranti adesso faranno il decreto ' emergenza ... Vauro non ha perso l'occasione di attaccare l'esecutivo con le solite opinabili argomentazioni sul ... Il decreto sul Pnrr è legge AGI - Via libera definitivo della Camera al decreto Pnrr . I voti a favore sono 171, i contrari 112 e 14 gli astenuti. Il decreto, già approvato dal Senato e ora licenziato da Montecitorio senza modifiche, viene convertito in legge. Hanno votato a favore del dl Pnrr le forze di maggioranza, mentre le opposizioni, ad ... Dl Pnrr al voto in Aula, con la fiducia. Ancora tante incertezze ...del ministro Lollobrigida alla più strisciante polemiche sulle anticipazioni di Giorgetti sul ... Il decreto è appena passato (con la fiducia:) ma non poteva certo cancellare di colpo tutte le ... " Dopo ilanti rave e ilemergenza migranti adesso faranno il' emergenza ... Vauro non ha perso l'occasione di attaccare l'esecutivo con le solite opinabili argomentazioni...AGI - Via libera definitivo della Camera alPnrr . I voti a favore sono 171, i contrari 112 e 14 gli astenuti. Il, già approvato dal Senato e ora licenziato da Montecitorio senza modifiche, viene convertito in legge. Hanno votato a favore del dl Pnrr le forze di maggioranza, mentre le opposizioni, ad ......del ministro Lollobrigida alla più strisciante polemiche sulle anticipazioni di Giorgetti... Ilè appena passato (con la fiducia:) ma non poteva certo cancellare di colpo tutte le ... Sul decreto Pnrr passa la fiducia, oggi il voto Agenzia ANSA Decreto Pnrr, via libera definitivo della Camera: è legge Il decreto sull'attuazione del Pnrr è stato approvato dall'aula della Camera in via definitiva. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari e 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo). Il decreto ... Il decreto Pnrr / In arrivo nuovi alloggi o residenze universitarie Il prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ... Il decreto sull'attuazione del Pnrr è stato approvato dall'aula della Camera in via definitiva. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari e 14 gli astenuti (i deputati del Terzo Polo). Il decreto ...Il prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ...