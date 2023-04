Il decreto Pnrr incassa la fiducia (Di giovedì 20 aprile 2023) Con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti la Camera ieri ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr, su cui oggi arriverà il voto finale. L’approvazione del decreto numero 13 è solo una prova generale di quello che accadrà nei prossimi giorni quando il ministro Raffaele Fitto tornerà davanti al Parlamento. Il primo appuntamento è previsto per il 26 aprile, con un’informativa al Senato sullo stato dell’arte del Piano e poi con relazioni semestrali. Qui, ci si aspetta che Fitto sveli finalmente quali sono “gli interventi non realizzabili” all’interno del Pnrr e ne spieghi “le ragioni”. Con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti la Camera ieri ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr “Dalla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti la Camera ieri ha confermato laal governo sullegge, su cui oggi arriverà il voto finale. L’approvazione delnumero 13 è solo una prova generale di quello che accadrà nei prossimi giorni quando il ministro Raffaele Fitto tornerà davanti al Parlamento. Il primo appuntamento è previsto per il 26 aprile, con un’informativa al Senato sullo stato dell’arte del Piano e poi con relazioni semestrali. Qui, ci si aspetta che Fitto sveli finalmente quali sono “gli interventi non realizzabili” all’interno dele ne spieghi “le ragioni”. Con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti la Camera ieri ha confermato laal governo sullegge“Dalla ...

