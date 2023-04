Il colosso delle armi americano Lockheed Martin | “Prematuro e contro i nostri interessi occuparsi del cambiamento climatico”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo ilstatunitenseaffrontare la questione delè “”. Così, secondo quanto riposta il sitoJacobin.com, il management ha deciso di invitare i suoi azionisti a votarela risoluzione che verrà presentata nell’assemblea del prossimo 27 aprile in cui si chiede alla società di spiegare quali siano le sue strategie per ridurre le emissioni di Co2. I manager del gruppo definiscono questa richiesta “prematura e in contrasto con il migliore interesse della nostra azienda o deiazionisti”. I principali azionisti sono i gruppi finanziari americani State Street (14,8%), Vanguard (8,5%) e Capital Research (7,5%). Eppure ...

