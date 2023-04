Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : 'Il #Chelsea ha individuato l'erede di Lampard per la panchina': La dirigenza dei Blues è alla ricerca di un nuovo… -

LONDRA - Lampard fino a giugno ma in casa il cambio in panchina è dietro l'angolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK infatti la dirigenza dei Blues avrebbe contattato Mauricio Pochettino per la prossima stagione. L'argentino è

"Il Chelsea ha individuato l'erede di Lampard per la panchina" Corriere dello Sport

La dirigenza dei Blues è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione: ecco i profili sondati ...Il Tottenham avrebbe individuato in Luis Enrique il sostituto di Conte per la panchina. L'allenatore spagnolo, però, piace anche al Chelsea ...