Il CdA Rai approva il bilancio: conti in pareggio e indebitamento a 580 milioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 illustrato dall'Amministratore Delegato Carlo Fuortes. "Il bilancio evidenzia un risultato netto consolidato in pareggio e una posizione finanziaria netta che, pur risultando negativa per quasi 580 milioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

