Il Campidoglio oscura la manifestazione contro l’inceneritore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 aprile 2023) Stai a vedere che in politica non c’è tema più divisivo del inceneritore di Roma. Se da un lato il sindaco dem Roberto Gualtieri tira dritto per la sua realizzazione, anche in forza dell’appoggio del governatore di Fratelli d’Italia Francesco Rocca, dall’altro ci sono i cittadini che assieme al Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra sono scesi in piazza per esprimere il loro disappunto. Ieri molti cittadini, assieme al M5S e Alleanza Verdi e Sinistra, sono scesi in piazza nella CapitalePeccato che a quanto pare perfino il manifestare pacificamenteun’opera che rischia di creare disagi a tanti romani, nonché possibili problemi di salute, si stia scoprendo un’operazione ai limiti dell’impossibile. Questo perché l’evento malgrado fosse stato organizzato da tempo, anziché tenersi in piazza del ...