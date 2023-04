Il boom del calcio femminile italiano è già finito? Nazionale da Rai1 allo streaming su Youtube. E il fantomatico professionismo… (Di giovedì 20 aprile 2023) No, non si è ancora pronti. Il 29 giugno del 2019 il volto degli appassionati di calcio femminile era rigato dalle lacrime per l’esito del quarto di finale mondiale tra Italia e Olanda. L’avventura della Nazionale allenata da Milena Bertolini era finita: le reti di Miedema e di van der Gragt nella ripresa regalarono la semifinale e la qualificazione olimpiaca alle tulipane. Tuttavia, c’era una speranza che andava oltre la sconfitta. Nel Paese più “risultista” che ci sia, buono solo a commentare gli eventi tramite almanacco, le nostre ragazze la loro partita l’avevano vinta perchè erano riuscite a coinvolgere i tifosi, a far conoscere il movimento e a dimostrare che il “Pallone” non avesse un solo sesso. Il “Grazie lo stesso”, quindi, non era di circostanza perché le emozioni non sono numeri, le emozioni non si possono ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) No, non si è ancora pronti. Il 29 giugno del 2019 il volto degli appassionati diera rigato dalle lacrime per l’esito del quarto di finale mondiale tra Italia e Olanda. L’avventura dellaallenata da Milena Bertolini era finita: le reti di Miedema e di van der Gragt nella ripresa regalarono la semifinale e la qualificazione olimpiaca alle tulipane. Tuttavia, c’era una speranza che andava oltre la sconfitta. Nel Paese più “risultista” che ci sia, buono solo a commentare gli eventi tramite almanacco, le nostre ragazze la loro partita l’avevano vinta perchè erano riuscite a coinvolgere i tifosi, a far conoscere il movimento e a dimostrare che il “Pne” non avesse un solo sesso. Il “Grazie lo stesso”, quindi, non era di circostanza perché le emozioni non sono numeri, le emozioni non si possono ...

