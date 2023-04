Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Trani, chiude il benzinaio più caro d’Italia: Ip fa causa per violazione del contratto. Il gestore diceva: “Nemmeno… - leggoit : Il benzinaio più caro d'Italia chiude, Ip ritira la licenza ad Alfonso Centrone e gli fa causa - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Il benzinaio più caro d'Italia chiude, Ip ritira la licenza ad Alfonso Centrone e gli fa causa - Gazzettino : Trani. Il benzinaio più caro d'Italia chiude, Ip ritira la licenza ad Alfonso Centrone e gli fa causa - ilmessaggeroit : Il benzinaio più caro d'Italia chiude, Ip ritira la licenza ad Alfonso Centrone e gli fa causa -

Alfonso Centrone , ribattezzato per sua stessa ammissione come ilcaro d'Italia, ha chiuso il suo distributore di benzina. Centrone gestiva il distributore con la sua famiglia da oltre 30 anni in centro a Trani , in Puglia . I prezzi praticati ...I costi 'Personalmente mi spiace - aveva dichiarato il- io stesso non faccio benzina qui. 'Non ho lapallida idea di come risolvere la situazione - ha detto - . Il costo lo abbiamo ...Chiude ilcaro d'Italia. Il gestore IP gli ritira la licenza e gli fa causa. Il racconto Alfonso Centrone era salito alla ribalta delle cronache come ilcaro d'Italia . Insieme al ...