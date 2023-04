Il 5 maggio, la sera prima dell'Incoronazione di re Carlo, tutti gli esclusi dalla cerimonia ufficiale potranno consolarsi a Buckingham Palace con una cena organizzata solo per loro (Di giovedì 20 aprile 2023) Nelle ultime settimane, molti tra i reali europei, gli aristocratici inglesi, i capi di Stato e i loro partner che non hanno ricevuto l’invito all’Incoronazione del prossimo 6 maggio non hanno potuto fare a meno di condividere la loro delusione. Ma per farsi perdonare, re Carlo e la regina Camilla hanno pensato a una soluzione che potrà consolarli la sera prima: una cena a Buckingham Palace per tutti i grandi esclusi. Re Carlo e la regina consorte Camilla a Buckingham Palace, novembre 2022 (Getty Images) Re Carlo invita “i non invitati” la sera prima della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 aprile 2023) Nelle ultime settimane, molti tra i reali europei, gli aristocratici inglesi, i capi di Stato e ipartner che non hanno ricevuto l’invito all’del prossimo 6non hanno potuto fare a meno di condividere ladelusione. Ma per farsi perdonare, ree la regina Camilla hanno pensato a una soluzione che potrà consolarli la: unaperi grandi. Ree la regina consorte Camilla a, novembre 2022 (Getty Images) Reinvita “i non invitati” laa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcuz10r : @Zoroback_023 La mia fa il compleanno il 10 maggio, già ieri sera ho messo le cose in chiaro ?? - dangeloalfo : RT @theboss_1908: Ancora nn riesco a realizzare a pieno quanto stiamo facendo,purtroppo il percorso in campionato fa da freno,ma poi ti ren… - HyperPixie_ : Ho le palpitazioni da ieri sera ma ci arrivo sana a maggio si sì certo credici Federica - Bianca34874951 : RT @theboss_1908: Ancora nn riesco a realizzare a pieno quanto stiamo facendo,purtroppo il percorso in campionato fa da freno,ma poi ti ren… - GioMat86 : Terzo anno delle superiori. Era maggio ma ricordo che la sera del ritorno faceva un caldo che sembrava agosto (o se… -