(Di giovedì 20 aprile 2023) La DR Automobiles ha diffuso il listino ufficiale della Ickx K2. Si tratta del primo modello del neonato marchio Ickx, presentato per la prima volta al Milano Monza Motorshow 2022. La vettura ha forme di unacinque posti: prevista, al lancio, un'unica versione proposta con prezzi a partire da 54.500 euro. Un diesel tradizionale con trazione integrale e cambio automatico. L'ispirazione deriva chiaramente dal mondo dell'off-road più classico: per essere più espliciti, modelli come la Jeep Wrangler, dalla quale la K2 riprende la soluzione del tetto asportabile. Lunga 4,64 metri, con un passo di 2,74 metri, quest'ultima sarà disponibile solo con motore 2.0 turbodiesel da 162 CV e 380 Nm, con trazione integrale inseribile e cambio automatico a otto marce: la Casa dichiara una velocità massima di 160 km/h, 1.500 kg di peso rimorchiabile e un consumo omologato di ...

La gara, dunque. Ben 90 giri, e a dispetto di quanto pronosticato alla vigilia, vince Stewart . Brabham viene tradito dal motore mentre è in battaglia con Sir Jackie per la prima ... nonché con il veicolo BAIC BJ40, ovvero la versione cinese e originale dell'K2 di DR Automobili. Ma non è da escludere lo sbarco in Europa, Italia inclusa, e anzi, le voci si intensificano.

F1 / Jarama 1970, Ickx vivo per miracolo FormulaPassion.it

La società di Di Risio ha diffuso il listino della prima vettura del suo sub-brand, proposta in un unico allestimento full optional e con la sola motorizzazione diesel da 162 CV ...Il 19 aprile 1970, al primo giro del GP Jarama, Ickx rimase intrappolato per molti secondi all'interno della Ferrari in fiamme, senza che nessuno lo soccorresse ...