Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi, Mondiale scacchi 2023: orario 20 aprile, programma, tv, streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ritorno alla scacchiera dopo il dramma. Solo così si può definire il tema dell’ottava partita del match Mondiale di scacchi che sta mettendo di fronte Ian Nepomniachtchi e Ding Liren, con il russo e il cinese che continuano a darle e subirle senza esclusione di nessun colpo. Martedì si è verificato, puntuale, il dramma dell’orologio, con Ding Liren che si è letteralmente “gelato” con cinque minuti per le ultime nove mosse, diventati 45 secondi per le ultime otto. Ovviamente non è il primo caso, ovviamente non sarà l’ultimo, ovviamente il cinese è semplicemente crollato nella situazione in essere. Nepomniachtchi ha ora la possibilità di allungare, ma Ding, con il Bianco, lo riesce spesso a mandare in ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Il ritorno allaera dopo il dramma. Solo così si può definire il tema dell’ottava partita del matchdiche sta mettendo di fronte Ian, con il russo e il cinese che continuano a darle e subirle senza esclusione di nessun colpo. Martedì si è verificato, puntuale, il dramma dell’orologio, conche si è letteralmente “gelato” con cinque minuti per le ultime nove mosse, diventati 45 secondi per le ultime otto. Ovviamente non è il primo caso, ovviamente non sarà l’ultimo, ovviamente il cinese è semplicemente crollato nella situazione in essere.ha ora la possibilità di allungare, ma, con il Bianco, lo riesce spesso a mandare in ...

