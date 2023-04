"I pasdaran nella lista dei terroristi": Terraverso, la battaglia di Shiva Amini (Di giovedì 20 aprile 2023) Shiva Amini - ragazza iraniana, ex calciatrice, oggi allenatrice - è stata ospite di Terraverso, il podcast di Libero. “Noi dobbiamo combattere un regime che si può permettere tutto grazie ai soldi - ha dichiarato - stiamo cercando di fare inserire nella lista dei terroristi i pasdaran che ammazzano i bambini per strada e sparano negli occhi ai giovani iraniani. Ma ci sono interessi economici in ballo”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023)- ragazza iraniana, ex calciatrice, oggi allenatrice - è stata ospite di, il podcast di Libero. “Noi dobbiamo combattere un regime che si può permettere tutto grazie ai soldi - ha dichiarato - stiamo cercando di fare inseriredeiche ammazzano i bambini per strada e sparano negli occhi ai giovani iraniani. Ma ci sono interessi economici in ballo”.

