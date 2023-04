I dati INVALSI sugli studenti fragili | indicatori obbligatori per le scuole? I risultati devono essere resi pubblici? Che ruolo ha il Collegio dei docenti?

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ha fatto discutere e continua a far discutere la questione dell'indicatoretà per lein base alle risultanze anche delle prove. Si è affermato un sistema in base al quale in sostanza piùemergono coninsoddisfacenti, ritenuti bassi e più risorse economiche vengono destinate alle, con l'che svolge untutt'altro che marginale in ciò. Ma idell'ai fini dell'individuazione deglicontà sonoper le? Può decidere unilateralmente il Dirigente Scolastico od è necessaria una delibera deldei? L'articolo ...