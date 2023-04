I chip di Taiwan o la Via della Seta? Come si muoverà il governo Meloni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Funzionari del ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, già presidente del Copasir e figura di spicco di Fratelli d’Italia, sono volati a Taipei per valutare il rafforzamentocooperazione su produzione ed esportazione di semiconduttori. A rivelarlo è Bloomberg, che evidenzia anchei funzionari abbiano “lasciato intendere nel corso di colloqui privati” che l’Italia “potrebbe essere disposta” a non rinnovare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Via“nel tentativo di assicurarsi un aiuto sui semiconduttori”. Sono diversi i potenziali interlocutori, a partire dal colosso Tsmc, che sta lavorando con Robert Bosch e altre due aziende tedesche per l’apertura di una fabbrica di microin Germania. La decisione sul memorandum d’intesa con la Cina verrà ...

