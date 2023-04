House of the Dragon 2 assomiglierà di più a Il trono di Spade (Di giovedì 20 aprile 2023) Un tempo considerato l'apice del fantasy in tv, Il trono di Spade ha perso fascino agli occhi del pubblico dopo una deludente stagione finale. Ma House of the Dragon, lo spin-off a ritroso nel tempo, ha riconquistato gran parte del rispetto che il suo predecessore aveva smarrito: anche se è presto per stilare bilanci, e a volte è un po' pedestre, la prima stagione si è rivelata fino a oggi un netto miglioramento rispetto agli ultimi episodi di Game of Thrones, avvicinandosi ai giorni di gloria più di quanto chiunque si aspettasse. Per quanto la fase finale del trono di Spade sia stata un po' un disastro, non c'è mai stata mancanza di interesse nei confronti di House of the Dragon. Al contrario, i dati di ascolto hanno fatto saltare i record di HBO e la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Un tempo considerato l'apice del fantasy in tv, Ildiha perso fascino agli occhi del pubblico dopo una deludente stagione finale. Maof the, lo spin-off a ritroso nel tempo, ha riconquistato gran parte del rispetto che il suo predecessore aveva smarrito: anche se è presto per stilare bilanci, e a volte è un po' pedestre, la prima stagione si è rivelata fino a oggi un netto miglioramento rispetto agli ultimi episodi di Game of Thrones, avvicinandosi ai giorni di gloria più di quanto chiunque si aspettasse. Per quanto la fase finale deldisia stata un po' un disastro, non c'è mai stata mancanza di interesse nei confronti diof the. Al contrario, i dati di ascolto hanno fatto saltare i record di HBO e la ...

