Honda Civic Type R - Ora è l' anteriore di serie più veloce del Nürburgring

(Di giovedì 20 aprile 2023) Con un tempo di 7 minuti, 44 secondi ed 881 centesimi laR ha conquistato il nuovo record per auto dia trazionesull'anello Nord da 20,8 km del circuito del. Il precedente primato apparteneva alla Renault Megane R.S. Trophy R. Cattiva di. La giapponese, che anche sulla nostra pista di Vairano detiene il record per le trazioni anteriori, lo ha stabilito lo scorso 24 marzo nella configurazione di: la nuova generazione può contare sul 2.0 turbo da 329 CV e 420 Nm abbinato al cambio manuale sei marce e al telaio profondamente evoluto sulla base della carrozzeria della undicesimadella. L'assetto ancora più affilato, il passo allungato di 35 mm, le ...

Dopo il successo conquistato a livello internazionale lo scorso anno in occasione del suo lancio, laType R 2023 continua a raccogliere premi e riconoscimenti. Quello più recente riguarda la riconquista del record sul giro per le vetture di serie a trazione anteriore sul circuito del ...NuovaType - R è una sportiva che sa offrire una grande divertimento di guida, un modello che abbiamo avuto la fortuna di provare brevemente sul circuito di Imola . A dimostrazione delle grandi ...

Con un tempo di 7 minuti, 44 secondi e 881 centesimi, la sportiva giapponese ha conquistato un nuovo record per le auto di serie, battendo quello della Renault Mégane R.S. Trophy R ...