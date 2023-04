Hockey ghiaccio: l’Italia cede 4-2 alla Slovenia in amichevole (Di giovedì 20 aprile 2023) La prima amichevole contro la Slovenia, della nazionale italiana maschile di Hockey su ghiaccio, si chiude con una sconfitta. A Bled infatti, il Blue Team di coach Mike Keenan e dell’associated coach Mike Pelino è stato sconfitto per 4-2 dai padroni di casa. LA CRONACA Il match viene subito giocato a buon ritmo da entrambe le formazioni. La Slovenia passa in vantaggio poco dopo la metà del primo periodo con Gregorc garantendosi l’1-0 con cui si va al riposo. Nel secondo segmento di gara c’è ancora più azione: l’Italia pareggia subito con Tedesco, ma nella parte centrale della ripresa cede tre volte in successione mostrando problemi anche con l’indisciplina. Simsic, in powerplay, griffa il 2-1 mentre Maver sigla il 3-1 e Ograjensek, ancora in powerplay, il 4-1. Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) La primacontro la, della nazionale italiana maschile disu, si chiude con una sconfitta. A Bled infatti, il Blue Team di coach Mike Keenan e dell’associated coach Mike Pelino è stato sconfitto per 4-2 dai padroni di casa. LA CRONACA Il match viene subito giocato a buon ritmo da entrambe le formazioni. Lapassa in vantaggio poco dopo la metà del primo periodo con Gregorc garantendosi l’1-0 con cui si va al riposo. Nel secondo segmento di gara c’è ancora più azione:pareggia subito con Tedesco, ma nella parte centrale della ripresatre volte in successione mostrando problemi anche con l’indisciplina. Simsic, in powerplay, griffa il 2-1 mentre Maver sigla il 3-1 e Ograjensek, ancora in powerplay, il 4-1. Si ...

