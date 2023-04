Hockey ghiaccio femminile: l’Italia cala il tris e stende il Kazakistan (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro la Corea del Sud (1-2) e la riscossa contro la Gran Bretagna (2-0), la nazionale femminile italiana di Hockey su ghiaccio continua positivamente il suo percorso al Mondiale 2023 di 1a Divisione, nel Gruppo B. Le azzurre di coach Massimo Fedrizzi infatti, nella partita odierna, sono state capaci di batter 3-0 il Kazakistan mostrando un gioco proficuo e sicuro. Succede tutto nel primo e nel secondo periodo. Dopo un quarto d’ora l’Italia la sblocca: la selezione tricolore sfrutta il powerplay, con Varano abile nel fiutare la situazione e andare a referto per l’1-0. Si entra così nel successivo segmento di gara. Seicento secondi bastano per andare nuovamente a muovere lo score: 2-0 di Abatangelo e poi, otto minuti dopo, ecco materializzarsi il 3-0 di Bagatin. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la sconfitta contro la Corea del Sud (1-2) e la riscossa contro la Gran Bretagna (2-0), la nazionaleitaliana disucontinua positivamente il suo percorso al Mondiale 2023 di 1a Divisione, nel Gruppo B. Le azzurre di coach Massimo Fedrizzi infatti, nella partita odierna, sono state capaci di batter 3-0 ilmostrando un gioco proficuo e sicuro. Succede tutto nel primo e nel secondo periodo. Dopo un quarto d’orala sblocca: la selezione tricolore sfrutta il powerplay, con Varano abile nel fiutare la situazione e andare a referto per l’1-0. Si entra così nel successivo segmento di gara. Seicento secondi bastano per andare nuovamente a muovere lo score: 2-0 di Abatangelo e poi, otto minuti dopo, ecco materializzarsi il 3-0 di Bagatin. Il ...

