Ho paura del giudizio degli altri

Sembra che l' ansia provata di fronte a qualcuno che ci giudica sia funzionale a farci reagire per prendere in mano la situazione e uscirne vincenti. Eppure non sempre accade così: la paura del giudizio che sta per "abbattersi" su di noi o il timore di fare brutta figura ci tolgono il fiato e ci svuotano della nostra energia. E questo timore si estende anche a circostanze più comuni: chiedere informazioni a una commessa, parlare in pubblico, dire la propria opinione. Però non è sottraendoci al tanto temuto giudizio degli altri che ne usciremo. Anzi, più evitiamo le situazioni che riteniamo stressanti, meno riusciremo a farcela. Attenzione: il giudice più severo siamo noi Dunque siamo certe che qualcuno disapproverà quello che facciamo, riderà di qualcosa che diciamo, confuterà quello che pensiamo.

