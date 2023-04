(Di giovedì 20 aprile 2023) Di recente il cantante ha confessato che la, Clara, ha sostenuto i provini per prendere parte al Gf Vip ma lui l'ha convinta a non partecipare nonostante i casting fossero andati bene

"Ho impedito a mia figlia di andare al Gf Vip". La rivelazione di Pupo ilGiornale.it

"Alfonso conosce Clara perché l'aveva provinata l'anno scorso per il Grande Fratello Vip", ha raccontato il cantautore, rivelando di avere praticamente imposto alla figlia di non andare: "Ma le ho ...Pupo, il noto cantante che è stato anche opinionista del Gf vip ha fatto una rivelazione molto importante. Ecco le sue parole. Pupo, uno dei più grandi cantanti e artisti italiani, in questi giorni ha ...