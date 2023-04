Highlights Scafati-Virtus Bologna 81-83, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 20 aprile 2023) La Virtus Bologna batte Scafati 83-81 nel match valido per la 27ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. La squadra di Scariolo conferma il primo posto rispondendo alla vittoria di Milano su Napoli mantenendo la distanza di una vittoria in classifica. Bene Teodosic, 16 punti e 4 assist, e Hackett che conferma il suo ottimo momento con 15 punti a referto. Non bastano i 15 punti di Rossato a Scafati per evitare di tornare alla sconfitta dopo due vittorie consecutive in campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Labatte83-81 nel match valido per la 27ª giornata diA1 di. La squadra di Scariolo conferma il primo posto rispondendo alla vittoria di Milano su Napoli mantenendo la distanza di una vittoria in classifica. Bene Teodosic, 16 punti e 4 assist, e Hackett che conferma il suo ottimo momento con 15 punti a referto. Non bastano i 15 punti di Rossato aper evitare di tornare alla sconfitta dopo due vittorie consecutive in campionato. SportFace.

