Highlights e gol Fiorentina-Lech Poznan 2-3 | ritorno quarti Conference League 2022 2023 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Lech Poznan 2-3, match di ritorno dei quarti di finale della Conference League 2022/2023. I viola tornano in semifinale di una competizione europea, al termine di una partita folle e dalle mille emozioni. I polacchi infatti completano la rimonta con lo 0-3 in 70 minuti, ma nel finale i gol di Sottil e Castrovilli liberano la gioia del Franchi che può così festeggiare.

