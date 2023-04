Harry Styles, il nuovo look: è comodo essere glamour (Di giovedì 20 aprile 2023) Harry Styles: lo stile non va in vacanza. Il bel cantante resta elegante anche con un look trasandato appena uscito dalla palestra. Secondo molti, l’eleganza non è questione di cosa si indossa, ma di portamento. Una buona dose di sfacciataggine mischiata ad un attitude glam rock e trasandata potrebbe rendere una persona elegante anche se indossasse una t-shirt sgualcita e un paio di sneakers.Se poi questo qualcuno è Harry Styles, beh, è quasi inutile porsi interrogativi riguardo al concetto di eleganza. Harry Styles elegantissimo in ogni occasione: il suo stile unico – nestv.it (ansa foto)Da qualche anno, l’ex One Direction domina le classifiche con una carriera da solista costellata di successi, che sembrano avergli cambiato la vita per sempre. Harry ... Leggi su newstv (Di giovedì 20 aprile 2023): lo stile non va in vacanza. Il bel cantante resta elegante anche con untrasandato appena uscito dalla palestra. Secondo molti, l’eleganza non è questione di cosa si indossa, ma di portamento. Una buona dose di sfacciataggine mischiata ad un attitude glam rock e trasandata potrebbe rendere una persona elegante anche se indossasse una t-shirt sgualcita e un paio di sneakers.Se poi questo qualcuno è, beh, è quasi inutile porsi interrogativi riguardo al concetto di eleganza.elegantissimo in ogni occasione: il suo stile unico – nestv.it (ansa foto)Da qualche anno, l’ex One Direction domina le classifiche con una carriera da solista costellata di successi, che sembrano avergli cambiato la vita per sempre....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... suunfl0wed : Questo Harry Styles non lo sa fare - pias_house : vendo 2 yellow zone per il concerto a reggio emilia il 22 luglio di harry styles - _lilsunflower__ : RT @sunflowerxlou_: like e rt perché io harry styles lo amo in tutte le salse - sunflowerxlou_ : like e rt perché io harry styles lo amo in tutte le salse - ronstylesx : RT @angextpwk: “Non voglio sentire i miei artisti preferiti parlare delle cose incredibili che riescono a fare. Voglio sentire, 'Come ti se… -