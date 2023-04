Hai le 50 lire piccole? Se sono così possono valere una fortuna (Di giovedì 20 aprile 2023) Alcune monete da 50 lire possono valere fino a 10.000€, ma quali sono? Se ti interessa saperlo continua a leggere l’articolo di oggi dove ci occuperemo di vari esemplari di valore, ma tra questi, uno di essi può arrivare a valere fino a 10.000 euro. Di queste monete ci sono tantissimi modelli differenti con caratteristiche diverse, ma non solo a livello estetico, e possono arrivare a valere davvero tantissimo, esse hanno fatto la storia dell’Italia e tutti le ricorderanno per sempre. La prima moneta da 50 lire è stata coniata ufficialmente nel 1954 ed è stata prodotta fino al 2002 anno in cui è entrato in vigore l’euro. Quali sono le monete da 50 lire più ricercate dai collezionisti? Si tratta di ... Leggi su blowingpost (Di giovedì 20 aprile 2023) Alcune monete da 50posfino a 10.000€, ma quali? Se ti interessa saperlo continua a leggere l’articolo di oggi dove ci occuperemo di vari esemplari di valore, ma tra questi, uno di essi può arrivare afino a 10.000 euro. Di queste monete citantissimi modelli differenti con caratteristiche diverse, ma non solo a livello estetico, e posarrivare adavvero tantissimo, esse hanno fatto la storia dell’Italia e tutti le ricorderanno per sempre. La prima moneta da 50è stata coniata ufficialmente nel 1954 ed è stata prodotta fino al 2002 anno in cui è entrato in vigore l’euro. Qualile monete da 50più ricercate dai collezionisti? Si tratta di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamimirella : @marti_f00 Donnamaria hai le app in lire - Ruzzet3 : @BettaPiccolotti @diMartedi Spiego io cosa ha voluto dire con sostituzione etnica,se io figlio di operaio avevo min… - maxime71167 : RT @LGobbini: @FedericoCadamu1 @theplanisyourf1 @fabioLeman @Scacciavillani Oh ma ancora non hai capito che producono roba a basso valore a… - frrufrru : 'Li hai visti i nuovi euro da 20?' Boh, che dire? I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire - miciogattomicio : @SalandinS Le alternative le cerchi nel momento in cui hai le capacità e la voglia di cercarle. Qui mancano entramb… -