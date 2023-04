Ha un infarto a 16 anni durante un’arrampicata, dopo due ore di massaggio cardiaco i medici lo dichiarano morto. Poi si risveglia all’improvviso (Di giovedì 20 aprile 2023) Accusa un malore a 16 anni durante un’arrampicata, viene dichiarato morto ma dopo pochi minuti torna in vita. Appena dopo la santa Pasqua giunge dal paesello di Missouri, in Texas, la lieta novella di un’altra “resurrezione miracolosa”. Si tratta del giovane Sammy Berko che si è sentito male mentre stava facendo climbing in palestra. Un attacco cardiaco in piena regola, e rarissimo per quell’età, a cui è seguito un massaggio cardiaco per rianimare il ragazzo di due ore. Solo a quel punto i medici giunti sul posto hanno dichiarato morto Sammy. Ed è qui che entrano in scena i genitori. Perché mamma Jennifer e papà Craig, che già un anno fa avevano perso un altro figlio 16enne, erano giunti al capezzale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Accusa un malore a 16, viene dichiaratomapochi minuti torna in vita. Appenala santa Pasqua giunge dal paesello di Missouri, in Texas, la lieta novella di un’altra “resurrezione miracolosa”. Si tratta del giovane Sammy Berko che si è sentito male mentre stava facendo climbing in palestra. Un attaccoin piena regola, e rarissimo per quell’età, a cui è seguito unper rianimare il ragazzo di due ore. Solo a quel punto igiunti sul posto hanno dichiaratoSammy. Ed è qui che entrano in scena i genitori. Perché mamma Jennifer e papà Craig, che già un anno fa avevano perso un altro figlio 16enne, erano giunti al capezzale ...

