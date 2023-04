“Ha già parlato per prenderla”. GF Vip, Alfonso Signorini vuole lei a tutti i costi (Di giovedì 20 aprile 2023) Stando a quanto raccontato da Pupo, ospite del talk del Fatto Quotidiano condotto da Claudia Rossi e da Andrea Conti, Alfonso Signorini potrebbe corteggiarlo per tornare nei panni di opinionista al GF Vip 8. La quinta edizione, vinta da Tommaso Zorzi, fu l’ultima per lui e Antonella Elia. Pure la figlia nel futuro cast? Nemmeno ha fatto in tempo a chiudere la discussa ultima edizione che Alfonso Signorini già si è trovato a lavorare per la prossima, che sarà completamente diversa dalle ultime. Sarebbe previsto un ritorno dei nip, con solo pochi vip, come ai tempi di Barbara D’Urso. Però la figlia di Pupo che c’entra col GF Vip 8? GF Vip, già si parla di lei come concorrente “Se è giusto che tornino i nip? Sì, di questi sedicenti vip, ne abbiamo le scatole piene. Acronimo abusato, ma vip di cosa? Penso ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 20 aprile 2023) Stando a quanto raccontato da Pupo, ospite del talk del Fatto Quotidiano condotto da Claudia Rossi e da Andrea Conti,potrebbe corteggiarlo per tornare nei panni di opinionista al GF Vip 8. La quinta edizione, vinta da Tommaso Zorzi, fu l’ultima per lui e Antonella Elia. Pure la figlia nel futuro cast? Nemmeno ha fatto in tempo a chiudere la discussa ultima edizione chegià si è trovato a lavorare per la prossima, che sarà completamente diversa dalle ultime. Sarebbe previsto un ritorno dei nip, con solo pochi vip, come ai tempi di Barbara D’Urso. Però la figlia di Pupo che c’entra col GF Vip 8? GF Vip, già si parla di lei come concorrente “Se è giusto che tornino i nip? Sì, di questi sedicenti vip, ne abbiamo le scatole piene. Acronimo abusato, ma vip di cosa? Penso ...

