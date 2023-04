Ha avvelenato la sua sosia con una torta | condannata a 21 anni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Una cittadina russa residente a New York è stataa 21di carcere perché riconosciuta colpevole di aver cercato di uccidere una suaper rubarle l'identità. Per il suo scopo avrebbeuna...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Continuano a peggiorare le condizioni di salute di Alexei Navalny, l'oppositore russo in carcere dal 2021. Lo rifer… - Sim0n1927 : @BastardoNo73344 @gizzo97 Rispecchiava la classica punta di quegli anni meno tecnico ma avvelenato sottoporta, era… - pandahsgamato : Dovrei entrare al lavoro ma sono al telefono con mia madre che mi sta raccontando di quando una sua collega le ha a… - FreeNavalnyNow : RT @FSvevo: E pensare che ci sono milioni di Italiani, convinti che sia libero, che faccia l'imprenditore miliardario e che non sia mai sta… - FSvevo : E pensare che ci sono milioni di Italiani, convinti che sia libero, che faccia l'imprenditore miliardario e che non… -

Il turco ex rossonero con il denteposta su Instagram una gallery con i festeggiamenti per il passaggio del turno contro il Benfica e commenta: Avvertiment o nemmeno minimamente alla...Navalny ', le sue condizioni sono critiche': l'allarme per l'oppositore di Putin ... 47 anni, aveva cercato di uccidere lasosia con una cheesecake avvelenata: 'Una spietata e ......Max Pezzali si sarebbero interrotti bruscamente e a quanto pare il famoso talent scout avrebbe ancora il dentecon il cantante, a cui ha scagliato una frecciatina infuocata durante la...

Avvelena e tenta di uccidere la sua sosia, poi le prende passaporto e documenti: «Voleva rubarle l'identità» leggo.it

Una cittadina russa residente a New York è stata condannata a 21 anni per aver cercato di uccidere una sua sosia con una cheesecake avvelenata per rubarle l’identità. “Una spietata calcolatrice e truf ...Somigliava tanto a lei, così tanto che ha pensato di avvelenarla e ucciderla per rubare la sua identità. Una vicenda incredibile, da film thriller, che ha visto come protagoniste ...