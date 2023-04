Guterres, appello a 3 giorni di cessate il fuoco in Sudan (Di giovedì 20 aprile 2023) Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto tre giorni di cessate il fuoco in Sudan per la festa musulmana di Eid al - Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan, e per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Il segretario generale dell'Onu, Antonio, ha chiesto trediilinper la festa musulmana di Eid al - Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan, e per ...

