GUIDA TV 20 APRILE 2023: UN PASSO DAL CIELO, UN BOSS IN SALOTTO, BACK TO SCHOOL, ROMA-FEYENOORD (Di giovedì 20 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Affari Tuoi Gioco 21.30 – Un PASSO Dal CIELO (1°Tv) Serie Tv S7E7-823.40 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – Un BOSS in SALOTTO Film23.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – After 2 (1°Tv) Film23.15 – Stasera c’è Cattelan Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 – BACK To SCHOOL Reality conduce Federica Panicucci 23.50 – Lantera Verde Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Splendida Cornice People Show conduce Geppi Cucciari23.15 – Mixer: Vent’Anni di Televisione Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 20 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Affari Tuoi Gioco 21.30 – UnDal(1°Tv) Serie Tv S7E7-823.40 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 – UninFilm23.50 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – After 2 (1°Tv) Film23.15 – Stasera c’è Cattelan Intrattenimento 20.30 – NCIS Serie Tv 21.20 –ToReality conduce Federica Panicucci 23.50 – Lantera Verde Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – Splendida Cornice People Show conduce Geppi Cucciari23.15 – Mixer: Vent’Anni di Televisione Rubrica 20.30 – Stasera Italia Talk ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : GUIDA TV 20 APRILE 2023: UN PASSO DAL CIELO, UN BOSS IN SALOTTO, BACK TO SCHOOL, ROMA-FEYENOORD - CasilinaNews : Programmi in tv stasera, 20 aprile 2023. Guida TV di oggi - antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 20 aprile. Scopri… - GenioIncompres8 : Le 10 migliori gite sul lago di Como e dintorni, la guida del weekend con il ponte del 25 aprile - PieraCerquone : ?? ?? 20 Aprile, escursione presso l'Oasi dei Calanchi di Atri (Te). Posto meraviglioso! ?? Un grazie speciale a Mass… -