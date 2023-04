Guerre dimenticate: in Yemen terribile calca e decine di morti per 8 dollari di aiuti (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr – Torna a far capolino sui media internazionali la guerra forse più drammatica e sicuramente meno raccontata tuttora in corso. Per capire la tragedia che sta vivendo lo Yemen basta citare gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite: gravissima carestia in tutto il Paese, oltre 377mila morti dal 2014 e 23 milioni di persone (in una nazione di 32 milioni di abitanti in tutto) che hanno bisogno di assistenza umanitaria e vivono in condizioni di povertà. Nonostante la tregua annunciata nell’aprile 2022 tra le due principali fazioni che si contendono il Paese, il conflitto non si è mai del tutto interrotto. Parliamo insomma di una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, eppure pressoché ignorata, relegata nell’alveo dell’irrilevanza. Oggi fa però notizia un dramma nel dramma, tanto eclatante quanto emblematico: 85 morti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr – Torna a far capolino sui media internazionali la guerra forse più drammatica e sicuramente meno raccontata tuttora in corso. Per capire la tragedia che sta vivendo lobasta citare gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite: gravissima carestia in tutto il Paese, oltre 377miladal 2014 e 23 milioni di persone (in una nazione di 32 milioni di abitanti in tutto) che hanno bisogno di assistenza umanitaria e vivono in condizioni di povertà. Nonostante la tregua annunciata nell’aprile 2022 tra le due principali fazioni che si contendono il Paese, il conflitto non si è mai del tutto interrotto. Parliamo insomma di una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, eppure pressoché ignorata, relegata nell’alveo dell’irrilevanza. Oggi fa però notizia un dramma nel dramma, tanto eclatante quanto emblematico: 85e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Torna a far capolino sui media internazionali la guerra forse più drammatica e sicuramente meno raccontata tuttora… - P_M_1960 : @Lacasespoglia @Gianluc54410558 Purtroppo si parla solo di Ucraina e di migranti ma delle altre 169 guerre dimentic… - laDiscussioneQ : 449 milioni i bambini vittime di guerre dimenticate ##04 #bambini #guerre #Isaac #primavera #SavetheChildren #Unhcr… - davide_tommasin : @enzobianchi7 Melkam Fasika Da guerre dimenticate e sottaciute in Italia come quella del Tigray conclusasi dopo 2 a… - il_casellante : RT @Surfiniae: @marcotravaglio e le guerre dimenticate nel mo di ???????????????? -