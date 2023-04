(Di giovedì 20 aprile 2023) Pepha sempre avuto grande stima dele ha ribadito le sue convinzioni anche dopo aver conquistato il pass per le semifinali di Champions League. Intervenuto in conferenza stampa dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Guardiola e l’opinione sul Napoli che infiamma i social: “Quel rigore con il Milan…” - sportli26181512 : #Guardiola e l’opinione sul #Napoli che infiamma i social: “Quel rigore con il Milan…”: L'allenatore del Manchester… - Horseman003 : @ChatGPTBot Qual è la tua personale opinione? Chi sceglieresti per guidare la tua squadra tra Allegri e Guardiola? -

Pepha sempre avuto grande stima del Napoli e ha ribadito le sue convinzioni anche dopo aver conquistato il pass per le semifinali di Champions League. Intervenuto in conferenza stampa dopo la ...Ha cambiatosulla corsa Champions "Ho sempre detto che ci sono squadre superiori all'... Riesce a fare una fase difensiva tipo l'Atalanta, con un palleggio alla. Uno da seguire con ...Le parole disu Haaland : ' Haaland sta recuperando, vediamo come si sente nell'ultimo ... Ogni squadra può avere alti e bassi ma la miasul Liverpool è sempre la stessa, che vinca la ...

Guardiola e l’opinione sul Napoli che infiamma i social: “Quel rigore con il Milan…” Corriere dello Sport

L'allenatore del Manchester City esalta la formazione di Spalletti nonostante l'eliminazione dalla Champions e fa riferimento a un episodio ...Josep Guardiola ama Erling Haaland. Dice di amarlo, cioè, come un marito dice di amare la moglie in una cena con solo amici maschi. Ne loda le qualità come un marito dopo il calcetto loda la cucina de ...